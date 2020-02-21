Tekstil atölyesinde korkutan yangın! | Video

İstanbul Bahçelievler'de korkutan anlar yaşandı. Yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki 3 katlı bina bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Atölyenin üst kısmından çıkan kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin diğer binalara sıçraması için ekipler büyük çaba sarf etti. Yangın 2 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı.