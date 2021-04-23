THY'den 23 Nisan'a özel reklam filmi | Video
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Türk Hava Yolları (THY) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile çektiği reklam filmini yayınladı.
Türk Hava Yolları (THY) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile çektiği reklam filmini yayınladı.