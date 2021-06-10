THY'den A Milli Takım'a "Kalbimiz Bir" desteği

Türk Hava Yolları (THY), yarın başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tüm Türkiye'nin A Milli Takım'ın yanında olduğunu hissettirmek için taraftarların kalp atışlarının kaydedilmesiyle hazırlanan "Kalbimiz Bir" kısa filmiyle özel bir çalışmaya imza attı.