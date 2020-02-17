Türk heyeti Moskova'ya gidiyor! Çavuşoğlu Lavrov ile görüşecek | Video
Esad Rejiminin saldırıları ve Rusya'nın bombardımanları devam ederken bugün gözler Moskova'da. Geçtiğimiz hafta Ankara'da iki toplantı gerçekleştiren heyetler bu hafta Moskova'da görüşecek. Türkiye Rusya'dan 2018'de Soçi'de belirlenen sınırlara çekilmesini ve sivillerin bombalanmasına son verilmesini istiyor. Toplantının ana gündem başlıklarından birisi ise gözlem noktaları. TSK'nın 12 gözlem noktasının 4'ü Esad Rejiminin kontrolündeki bölge içinde kalmış durumda. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.
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