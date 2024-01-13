Video Haber Türk Silahlı Kuvvetleri, DENİZKURDU tatbikatıyla Mavi Vatan’da nefes kesti | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri, DENİZKURDU tatbikatıyla Mavi Vatan’da nefes kesti | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri, DENİZKURDU tatbikatıyla Mavi Vatan’da nefes kesti | Video

13.01.2024 | 12:16

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan DENİZKURDU tatbikatıyla Mavi Vatan’da adeta nefes kesti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin dört bir yanında icra ettiği tatbikatlarla tecrübe ve bilgi birikimlerini arttırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Mavi Vatan'ın çeşitli noktalarında düzenlenen DENİZKURDU-I tatbikatı da başarıyla gerçekleşmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta bitecek olan tatbikatın basın günü de yine nefesleri kesti. Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ateşenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, Aksaz açıklarında icra edildi. Tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da yerinde takip etti.

DENİZ MAYINLARI TEK SEFERDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tatbikat çerçevesinde TSK personeli, denizde kontrolsüz olarak sürüklenen mayınların imhasını gerçekleştirdi. TCG Akçay tarafından tespit edilen mayın SAS timi tarafından üzerine patlayıcı fünye sistemi kurularak imha edildi. NATO ülkeleri arasında yalnızca Türkiye'nin kullandığı bu taktik Karadeniz'de de aktif olarak kullanılıyor.

DÜŞMAN ADASI NEFES KESEN OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ
Tatbikatın bir diğer senaryosunda ise taarruz helikopterleri, sualtı taarruz botları hava ve denizden hedefleri etkisiz hale getirdi. Senaryo çerçevesinde düşmanların bulunduğu bir adaya bin 500 metreden adaya atlayan SAT timleri adanın güvenliğini sağlayarak amfibi hücum timlerinin adaya girişini sağladı.

Toplamda 102 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 49 uçak, 17 helikopter, 22 İnsansız Hava Aracı ile kamu kurumları da dâhil yaklaşık 17 bin personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta gün sonunda geçit töreni düzenledi.
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