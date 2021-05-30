Türkiye’ye karşı Dubai merkezli operasyon: FETÖ'cü Uslu'nun konuşması planı deşifre etti | Video

Türkiye'ye yönelik 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planının bugün devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarası ile taçlandırılma çabası FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşmasıyla deşifre oldu. Uslu'nun Türkiye'de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı.

Türkiye'ye yönelik bugün yoğunlaştırılan çok yönlü operasyonlara dair çok önemli bir görüntü ortaya çıktı. ABD Başkanı Biden'ın ülkesi ile ilgilenmek yerine seçim kampanya döneminden bu yana Türkiye'de iktidarı devirme planları yapması, muhalefetin erken seçimle ilgili bir suni gündem oluşturma çabası, suç örgütleri üzerinden gerçekleştirilen yurt dışı operasyonları gibi birçok hamlenin şifreleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Emre Uslu'nun yaptığı bir konuşma ile ortaya çıktı. Uslu'nun Türkiye'de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU BATI BAŞKENTLERİNDE DENKLEMİN BİR UCUNA OTURTULDU

Aralık ayında yaptığı konuşmada FETÖ'cü Emre Uslu Kılıçdaroğlu'nun denklemin bir ucuna batı başkentlerinde gerçekleştirilen operasyonla körfez ülkelerinin desteğiyle oturtulduğunu söylemiş.

İşte Uslu'nun skandal ifadeleri:

"BATI KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Denklemin bir ucuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturtulduğunu, bunun için batı başkentlerinde önemli çalışmaların yapıldığını biliyorum.

BİR KÖRFEZ ÜLKESİNDEN DESTEK ALINABİLİR

Bunun için bir körfez ülkesinden de destek alınabilir.

KILIÇDAROĞLU'NU İKTİDARA GETİRME DENEMESİ YAPILABİLİR

Türkiye'de önümüzdeki 6 ay içerisinde çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini görüyorum. Bu 6 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelecek demek değil ama böyle bir deneme olabilir.

FETÖ'cü Uslu'nun söylediği gibi plan devreye sokuldu ve Biden'ın açıklamaları 2021'in ilk 6 ayında Biden'ın açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden'a selam göndermesi ve sonrasında suç örgütleri üzerinden gerçekleştirilen operasyonlar ve son olarak erken seçim yaygarası ile 6 aylık planın devreye sokulduğu ortaya çıkmış oldu.