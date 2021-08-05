Video Haber Uluslararası Aşı İşbirliği Forumunda Bakan Koca’dan “Fikri Mülkiyet” çağrısı | Video

Uluslararası Aşı İşbirliği Forumunda Bakan Koca’dan “Fikri Mülkiyet” çağrısı | Video

Uluslararası Aşı İşbirliği Forumunda Bakan Koca’dan “Fikri Mülkiyet” çağrısı | Video
05.08.2021 | 20:33

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Aşı geliştiren ve üreten ülke ve şirketlerin temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen COVID-19 Aşı İşbirliği Forumunda, Türkiye’yi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca temsil etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin başkanlık ettiği toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus ile 25 ülkenin sağlık ve dışişleri bakanları birer konuşma yaptı. Aşıların dünya çapında hakkaniyetli ve eşit dağıtımını teşvik etmek amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen forumun sonunda ortak bildiri kabul edildi.

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