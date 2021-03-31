Ünlü futbolcu Ozan Tufan ve nişanlısı Rojin Haspolat bugün evlendi! Düğünden ilk kare geldi! | Video

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ile bu akşam hayatlarını birleştirdi. Ozan Tufan ile nişanlısı Rojin Haspolat'ın düğünü bugün Çırağan Saray'ında gerçekleşti. Birçok ünlü isim bu düğüne katıldı. Bu arada düğünden ilk kare de sosyal medyadan paylaşıldı. İşte merakla beklenen o düğün...