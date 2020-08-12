Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Faciadan dönüldü | Video

Ortaköy’de yokuş çıkacağı esnada kayarak kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki paletli kepçe, önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü Youtuber ve oyuncu Bilge Su Işık ise şoke oldu.