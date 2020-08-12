Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Faciadan dönüldü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:21
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Gözler Bilim Kurulu kararında! | Video 12.08.2020 | 12:37
02:25
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Faciadan dönüldü | Video 12.08.2020 | 12:21
01:59
00:50
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 12.08.2020 | 12:13
00:43
00:23
00:16
01:34
00:35
Son Dakika Haberi | 'Yıldırım 5 Operasyonu' başlatıldı | Video 12.08.2020 | 10:45
00:45
Arkadaşını otomobilde bıçaklayıp öldürdü! | Video 12.08.2020 | 10:49
09:27
01:45
02:50
03:51
Alacaklısını elindeki tabancayla kovalarken 3 kişiyi vurdu | Video 12.08.2020 | 10:28
01:27
00:18
İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama | Video 12.08.2020 | 09:39
00:17
09:03
İşte Oruç Reis'in faaliyet sahası | Video 11.08.2020 | 22:31
04:24
00:17
MSB paylaştı: "Misakımız Mavi Vatanımızdır" | Video 11.08.2020 | 20:53
Ortaköy’de yokuş çıkacağı esnada kayarak kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki paletli kepçe, önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, kullanılamaz hale gelen aracının başına gelen ünlü Youtuber ve oyuncu Bilge Su Işık ise şoke oldu.