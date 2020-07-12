Video Haber Vicdansızlık… Bebeği surların dibine terk ettiler | Video

Vicdansızlık… Bebeği surların dibine terk ettiler | Video

Vicdansızlık… Bebeği surların dibine terk ettiler | Video
12.07.2020 | 12:55

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İstanbul Fatih’te bulunan surların dibinde bir bebek olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekipler puset içerisinde buldukları bebeği hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

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