Yaşasaydı gazeteci olacaktı...Cinayete kurban giden üniversiteli Azra’nın ailesinden gazeteciler gününde duygusal anma | Video
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Antalya’da cesedi parçalara ayrılarak vahşi bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününde ziyarete gelen İHA muhabirine teşekkür edip Azra’nın odasının kapısını İHA’ya açtı.