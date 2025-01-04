7 yaşından beri Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüğünü söyleyen Tayfur’un hayranı: "Bende çok büyük bir yeri var" | Video

7 yaşından beri Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüğünü söyleyen Tayfur’un hayranı SABAH'a anlattı. "Çok üzgünüm. Bende çok büyük bir yeri var. Şarkılarıyla karakterimizi şekillendiren, gerçekten sevmeyi öğreten kişi. Bütün ‘Ferdi Tayfur’ sevenleriyle burada onun için olmak istedim. Bunu hiç kimse için yapmadım. Onu çok sevdiğimi, hem cümle aleme hem de ona göstermek için cenaze törenine geldim."