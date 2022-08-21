Bu sahnelerle akıllara kazınmıştı... Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti | Video

Usta oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Civan Canova, kaydettiği videoda akciğerlerinde belirsiz bir kitle tespit edildiğini açıkladı. Verdiği acı haberle hayranlarını üzen usta oyuncudan bugün kötü haber geldi. Esra Dermancıoğlu, Civan Canova'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.