Erdal Özyağcılar, yeni yılı denizde karşıladı! Kendini buz gibi suya bıraktı | Video
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni yılı alışık olmadığımız bir şekilde kutladı. Aralık ayında denize giren 76 yaşındaki usta oyuncu, yüzdüğü görüntülerle takipçilerinin yeni yılını kutladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
00:29
Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin sevimli hallerine beğeni yağdı | Video 29.12.2023 | 10:09
00:31
01:30
00:57
00:44
00:22
Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Arif Erkin, sevenlerine video gönderdi | Video 25.12.2023 | 10:33
03:47
01:28
00:13
00:45
03:12
00:19
Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti | Video 20.12.2023 | 14:44
00:33
03:15
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Burak Özçivit’in konuşması | Video 19.12.2023 | 20:22
06:59
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Ata Demirer'in konuşması | Video 19.12.2023 | 20:31
05:17
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Mauro Icardi’nin konuşması | Video 19.12.2023 | 20:21
04:47
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Şener Şen’in konuşması | Video 19.12.2023 | 16:40
01:22
Burak Özçivit’ten GQ Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek | Video 19.12.2023 | 10:28