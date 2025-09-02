Eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken sevgilisine evlilik teklifi etti! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video

2024 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Ogeday Girişken, müjdeli bir haberle yeniden gündeme geldi. Sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a evlilik teklif eden Girişken, o anları Instagram hesabından paylaştı..