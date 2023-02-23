Esra Dermancıoğlu, normalleşme tartışmalarına tepki gösterdi | Video
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, ünlü isimlerin kendi aralarında başlattığı normalleşme tartışmalarına isyan etti.
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