İbrahim Tatlıses saygı duruşunda bulunduğu anları sosyal medyasında paylaştı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
00:17
Berdan Mardini bu kez şalvarla spor yaptı | Video 09.11.2022 | 16:03
01:00
Seray Sever'den ikizleriyle yeni paylaşım! | Video 08.11.2022 | 20:14
00:11
Ünlü şarkıcı Hadise'den yeni paylaşım | Video 07.11.2022 | 22:09
02:17
01:09
01:00
Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum videosu ile duygulandırdı | Video 04.11.2022 | 10:53
05:42
Oyuncu Rıza Akın'a veda | Video 03.11.2022 | 15:26
00:16
01:32
01:32
01:59
Derya Tuna’yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı | Video 02.11.2022 | 20:23
00:22
00:45
01:04
01:12
00:11
01:21
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu | Video 27.10.2022 | 16:28
04:52
Usta isim Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 27.10.2022 | 13:25
42:10
Amazon bir anneyim 27.10.2022 | 09:21
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bundan 84 yıl önce 10 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de, evinin balkonunda saygı duruşunda bulundu.