İbrahim Tatlıses saygı duruşunda bulunduğu anları sosyal medyasında paylaştı | Video

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bundan 84 yıl önce 10 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de, evinin balkonunda saygı duruşunda bulundu.