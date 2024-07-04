Kobra Murat, torununun doğum gününde para saçtı! O anlar çok konuşuldu | Video

Yaptığı gösterişli kutlamalarla sık sık gündeme gelen Kobra Murat, daha önce altın kemer taktığı 2 yaşındaki torununa yine çok konuşulacak bir doğum günü hazırladı.