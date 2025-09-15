Nergis Kumbasar’a Mehmet Ali Erbil’in evliliği soruldu!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü Gülseren Ceylan’la yaklaşık iki hafta önce mutluluğa ‘evet’ dedi. Evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar’a bu evlilik soruldu. Bakın Nergis Kumbasar bu soruya ne yanıt verdi!
Nergis Kumbasar’a Mehmet Ali Erbil’in evliliği soruldu! 15.09.2025 | 19:04
