Özkan Uğur'a son veda! Sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı | Video

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Özkan Uğur için AKM'de tören gerçekleşti. Ardından usta sanatçının cenazesi Taksim Camii'ne getirildi. Özkan Uğur öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. 50 yılı aşkın bir süredir hiç ayrılmayan MFÖ grubu Özkan'sız kalırken yol arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner törende vedalarıyla herkesi hüzne boğdu. Özkan Uğur'un eşi ve oğlu Alişan da törende gözyaşlarına boğuldu.