Pelin Akil yakın arkadaşı Müge Boz’un hamilelik haberini böyle aldı! İşte Pelin Akil’in şaşırdığı o anlar!

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift Müge Boz ve Caner Erdeniz, aynı yıl kızları Vina’yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Tekrar anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz, geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu duyurdu. YouTube’de bir video yayınlayan Boz, burada hem ailesine, hem de en yakın arkadaşlarına hamile olduğunu duyurduğu anları paylaştı. Müge Boz, en yakın arkadaşı Pelin Akil’e video izletti ve hamile olduğunu müjdeledi. Pelin Akil, büyük şok yaşarken o anlar kameralara böyle yansıdı. İşte Müge Boz’un o videosundan eğlenceli o kareler!