Seher Dilovan gözyaşlarını tutamadı: "Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var" | Video
53 yaşındaki halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı. Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan türkücü Seher Dilovan, sağlığıyla ilgili takipçileriyle dertleşti. Dilovan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında takipçilerine anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Seher Dilovan 'Dualarınıza ihtiyacım var' dedi.
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