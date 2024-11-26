Video Magazin Serdar Ortaç hakkında karar verilmişti! Serdar Ortaç’tan karar sonrası ilk açıklama: Herkes bundan ders çıkarsın!
Serdar Ortaç hakkında karar verilmişti! Serdar Ortaç’tan karar sonrası ilk açıklama: Herkes bundan ders çıkarsın!

Serdar Ortaç hakkında karar verilmişti! Serdar Ortaç’tan karar sonrası ilk açıklama: Herkes bundan ders çıkarsın!

26.11.2024 | 23:36

Yaşa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı bugün akşam saatlerinde kaldırıldı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bugün karar sonrası kişisel hesabından bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç, üzgün olduğunu belirterek, ‘herkes bundan ders çıkarsın’ dedi. İşte Serdar Ortaç’ın açıklamaları!

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