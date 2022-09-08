Yıldız Tilbe Taksim'de sokak müzisyenleriyle birlikte şarkı söyledi! İşte o muhteşem performans | Video
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Taksim’deki sokak müzisyenleriyle birlikte ‘Aşk Laftan Anlamaz Ki’ ve ‘Çat Kapı’ adlı şarkısını söyledi. Çevredeki insanlar tarafından görüntülenen o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.