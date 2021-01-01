Akıncı 1. bölüm... Fatih'in yeni komşusu Nergis | Video

Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin sahneleri, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte o sahnelerden biri...