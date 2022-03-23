Video Medya Baba 6. Bölüm TEK PARÇA İZLE "Beni Yanına Alır Mısın?" BABA SON BÖLÜM | Video
Baba 6. Bölüm TEK PARÇA İZLE

Baba 6. Bölüm TEK PARÇA İZLE "Beni Yanına Alır Mısın?" BABA SON BÖLÜM | Video

23.03.2022 | 09:17

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Baba'nın 6. Bölümünde; Kadir’in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan’ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan’ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Baba'nın 6. Bölümünde; Kadir'in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

BABA 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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