Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı izle | Taner evlenecek, Ali'nin de bir anası olacak! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayında | VİDEO

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı 79. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı izle ekranı TRT 1 tarafından paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanına Halime’nin ‘’Taner evlenecek, Ali’nin de bir anası olacak!’’ sözleri damga vurdu. İşte, Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı ve gelecek hafta olacaklar…

Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı izle linki izleyiciler ile paylaşıldı. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayına girdi. Yeni bölüm fragmanında Halime, Zahide'ye Taner'i evlendirmek istediğini, Ali'nin bir anneye ihtiyacı olduğunu söyler. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle ekranı TRT 1 ile yayında. İşte, Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı…