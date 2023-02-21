Üç Kız Kardeş 38.bölüm ön izleme: Türkan ve Somer arasındaki gerilim yükseliyor!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da 21 Şubat Salı Kanal D tv yayın akışında belli oldu. İşte, Kanal D yapımı olan Üç Kız Kardeş dizisinin ön izlemesi
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