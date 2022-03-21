Yargı 25. Bölüm Tek Parça izle! Yargı Son Bölüm Tamamı izle | Video

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 25. bölümüyle 20 Mart Pazar günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Dün akşam 25. bölümüyle Kanal D ekranlarında yer alan Yargı dizisi, televizyon gösterimini izleyemeyen diziseverler tarafından izlenmek istenerek "Yargı 25. bölüm full izle" şeklinde araştırılıyor. Yargı dizisi son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, 'https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-son-bolum' linkinden izleyebilir..

Yargı'nın 20 Mart Pazar günü yayınlanan 25. Bölümde Ceylin, babası Zafer'in kıyafetlerinden öldüğünü anlıyor!

Ilgaz, Engin'in Ceylin'e gönderdiği mesajı çözmüş ve ona söylemiştir. Babasının gemiden iniş tarihinin gelip çatmış olması, Ceylin'i kuşku götürmez bir şekilde bu mesajı inkar etmeye iter. Gerçeğin peşinde olan Ilgaz ise çoktan Zafer'le ilgili araştırmalara başlamıştır.

Şimdiye kadar biriktirdiği sırları çıkış bileti olarak elinde tutan Serdar için artık bazılarını koz olarak kullanma zamanı gelmiştir. Bu bilginin Yekta Tilmen cephesinde karşı tarafı vuracak olan bir silaha dönüşmesi ise an meselesidir.

Birlikte bakmak için görevlendirildikleri dosya, bakış açıları çok farklı olan Pars ve Derya'yı aynı yolda buluşturmayı başarabilecek midir?

Defalarca badireli yollar aşan Ilgaz ve Ceylin'i, yine çetin bir sınav beklemektedir. Bu durum ikisinin geleceği adına alınması gereken en keskin virajdır ve öngörülemeyecek zorluktaki günler onları beklemektedir.