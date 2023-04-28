Vücudu içten içe çürütüyor! Yerken bir kez daha düşünün | Video

Sevdiğimiz onlarca farklı besin, özellikle tadı güzel olacak şekilde bizlere sunulduğunda yemek için can atıyoruz. Fakat neleri yemememiz gerektiğine dair bilgiler, sandığımızdan daha geniş olabilir. Bu noktada "herkesin mutlaka kaçınması" gereken gıdalar listesini tekrar gözden geçirmek önem taşıyor.