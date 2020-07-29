Video Spor A Spor yorumcusu Turgay Demir yeni kararları değerlendirdi!

A Spor yorumcusu Turgay Demir yeni kararları değerlendirdi!

A Spor yorumcusu Turgay Demir yeni kararları değerlendirdi!
29.07.2020 | 19:30

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, canlı yayında Süper Lig ve küme düşme ile ilgili yeni kararları açıkladı. A Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayına bağlanarak bu karar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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