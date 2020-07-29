A Spor yorumcusu Turgay Demir yeni kararları değerlendirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, canlı yayında Süper Lig ve küme düşme ile ilgili yeni kararları açıkladı. A Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayına bağlanarak bu karar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...