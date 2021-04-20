Video Spor Adana'da at yarışındaki feci kaza kamerada! Yoğun bakımdaki Jokey Samet Erkuş'un durumu hakkında açıklama

Adana'da at yarışındaki feci kaza kamerada! Yoğun bakımdaki Jokey Samet Erkuş'un durumu hakkında açıklama

Adana'da at yarışındaki feci kaza kamerada! Yoğun bakımdaki Jokey Samet Erkuş'un durumu hakkında açıklama
20.04.2021 | 08:28

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Adana'da dün Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan 5'inci koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli attan düşme sonucunda kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un tedavisi yoğun bakımda sürdürülüyor. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada Erkuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Adana Yeşiloba Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında yaşanan kaza camiada büyük üzüntü yarattı. Dün akşam saat 19.00'da 5'inci koşu sırasında gerçekleşen olayda 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.


DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Dün gece ve bugün iki ayrı operasyon geçiren Erkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş'a acil şifalar diliyoruz ifadelerine yer verildi.


1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ
Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş'un 1 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Erkuş'un evlilik hazırlığı yaptığı sırada talihsiz olayın yaşandığı kaydedildi.

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