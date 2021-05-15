Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sözleri! "Bugün sevinçten ağlayalım"

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu. Çebi, "Nadir ağlarım ama bugün ağlayalım. Yeter ki sevinçten olsun. Bugün 16'ıncı şampiyonluğu aldık. Artık 17-18-19 devam edeceğiz." dedi.