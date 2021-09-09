Video Spor Alex Teixeira: Şampiyon olursak saçlarımı kazıtacağım!

Alex Teixeira: Şampiyon olursak saçlarımı kazıtacağım!

Alex Teixeira: Şampiyon olursak saçlarımı kazıtacağım!
09.09.2021 | 16:54

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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, 'Şampiyon olursanız ne yaparsın' sorusuna, "Beşiktaş şampiyon olursa saçlarımı kazıtacağım" dedi.

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