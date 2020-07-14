Video Spor Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok
14.07.2020 | 20:59

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Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Arda Turan ile birlikte İtayan ekibi Reale Mutuo Torino Basket takımını satın aldığı öne sürülen Ataman, Torino projesinin detaylarını anlatırken takımı Arda ile birlikte satın almadıklarını söyledi.

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