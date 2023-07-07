Arda Güler'in annesinin mutluluk gözyaşları | Video
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı. Yaşanan gururlu sahnenin ardından Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Arda Güler, annesinin gözyaşlarını eliyle sildi.
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