Atiba: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Beşiktaş forması ile Konyaspor'a karşı 200. maçında çıkan Atiba Hutchinson, geleceğiyle ilgili konuştu.37 Kanadalı futbolcu, Beınsports'ta "Beşiktaş'ta devam edecek misin?" ve "futbolculuk kariyerinden sonra antenörlük yapacak mısın?" sorularını yanıtladı.