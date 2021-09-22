"Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş"
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Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta 90+7'de yediği golle Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor'un 2. golünü atan Mario Balotelli, sevincini Beşiktaş yedek kulübesine doğru yaptı. SABAH Gazetesi Muhabiri Ogün Şahinoğlu, "Balotelli'ye gaz verildiğini gördük. Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş. Beşiktaş kulübesine 2 kez gidip aynı tavırları sergilerseniz ortalığı karıştırmış olursunuz." dedi.