Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, bugün Belçika temsilcisi Antwerp ile karşılaşacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de tek hedef ilk maçta avantajlı bir skor almak. Saat 20:45'te başlayacak olan maçı TRT1 CANLI olarak yayınlayacak. Başakşehir Antwerp maçını haberimizdeki TRT1 linkinden izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR ANTWERP CANLI İZLE