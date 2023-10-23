Video Spor Basketbolda 2 farklı Guinness rekorunu kırdı | Video
Basketbolda 2 farklı Guinness rekorunu kırdı | Video

Basketbolda 2 farklı Guinness rekorunu kırdı | Video

23.10.2023 | 14:33

Denizlili basketbolcu 43 yaşındaki Osman Gürcü, 'en uzak mesafeden bel arkası gerisinden atılan basket atışı' ve 'en uzak mesafeden yerden bir kere sekip giren basket atışı' rekorlarını kırdığını kanıtlayan videoları Guinness'e gönderdi. Gürcü, rekorlarının tescillenmesi için Guinness'den haber bekliyor.

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Arena Spor Salonu'nda farklı bir rekora imza atıldı. 43 yaşındaki basketbolcu Osman Gürcü, iki farklı dalda dünya rekoru denemesi yaptı. İlk denemesi olan The Farthest behind the back Basketball Shot'da (En uzak mesafeden bel arkası gerisinden atılan basket atışı) rekoru denemesi yapan Gürcü, ilk atışta başarıyı yakaladı. Mevcut dünya rekoru olan 14.63 metre mesafeyi geçerek, 17 metreden atışı gerçekleştirdi ve ilk atışta rekoru kırdı. Bu rekoru 3 farklı kamera açısından kayıt alan sporcu, rekorunu Guinness rekorlarına gönderdi.

İkinci atışında ise The Farthest Basketball Bounce Shot'ı (En uzak mesafeden yerden bir kere sekip giren basket atışı) deneyen Gürcü, bu atışta da 28.95 metre olan dünya rekorunu egale etti. 30 metreden atış yapan başarılı basketbolcu, bu rekoru da ilk denemesinde kırdı.

İki başarısını da kayıt altına alan başarılı sporcu, Guinness rekorlarına girebilmek için ilgi mercilere kayıtlarını gönderdi. Gürcü, gelecek olan sonucu heyecanla beklediğini kaydetti. Osman Gürcü, "Basketbol ile ilgili dünya rekoru denemeleri yapıyorum. Yine Guinness'te basketbola ait dünya rekorlarının olduğunu biliyorum. Bizim de Türkiye olarak dünya rekorumuz hiç yok. Ondan dolayı da ben bu rekorları nasıl kırarım diye araştırmaya başladım. Uzun zamandır bir proje içerisindeyim. Bugün dünya rekorlarından iki tanesini kırmayı deniyorum. En uzak mesafeden bel arkasından atılan basket atışı yani The Farthest behind the back Basketball Shot diye geçiyor. Eski dünya rekoru 14.63 metreydi. Amerikalı bir sporcu tarafından kırıldı. Bu rekoru 17 metreden kırdım. İkinci kırmak istediğim dünya rekoru ise en uzak mesafeden yerden bir kere sekip giren basket atışı. Bu da The farthest basketball bounce shot diye geçiyor. Yani bu rekoru da 30 metreden kırdım. Ülkemizi temsil etmek üzere bu rekorları kırıp başvurumuzu yaptık. Bundan sonraki süreçte süreci bekleyeceğiz" dedi.
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