Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. kez
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Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.