Video Spor Beşiktaş, şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek

Beşiktaş, şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek

Beşiktaş, şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek
01.05.2021 | 23:32

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Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını açtı. Siyah beyazlılar ligin 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini TFF'den isteyeceği öğrenildi.

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