Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında flaş takas! Adem Ljajic - Deniz Türüç
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A Spor yorumcusu Turgay Demir, flaş bir transfer iddiasında bulundu. Demir, gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sürpriz bir takasa imza atabileceğini söyledi. Buna göre Adem Ljajic ve Deniz Türüç forma değiştirebilir.