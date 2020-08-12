Beşiktaş'tan Mensah atağı!
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Galatasaray Emre Kılınç transferini böyle duyurdu 12.08.2020 | 19:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekibin yöneticilerinin Ganalı futbolcunun transferi için Kayserisporlu yetkililerle görüştüğü öğrenildi.