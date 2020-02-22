Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlara daha fazla zaman harcamalıyız

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Uluslararası Etnospor Forumu açılışında konuştu. Erdoğan, "Geleneksel sporlarla daha çok zaman harcamak istiyoruz. Bakanlıklarımız, devlet kuruluşlarımız, sponsorlarımız, belediyelerimiz ve kuruluşlar daha fazla ilgi göstersinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Maalesef egemen güçlerin baskılarıyla kendi dilimizden, tarihimizden, kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmak istendik. Kültürel dengesizliğin, adaletsizliğin ortadan kalkmasının yolu her milletin kendi değerlerine ulaşabilmesi, yürümesiyle sağlanabilir. Dünyada başka bir kültür ve medeniyetleri kendini üstün görmek ve tahkim altında almaya, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması, bizi ve dünyamızı maalesef karanlık geleceğe doğru sürüklemektedir."

"DÜNYADA HER RENK DEĞERLİDİR"

"Başkalarının kültür ve değerlerine saygı duyacaksak eğer, ancak bu şekilde toplumlar başarılı bir diyalog içerisine girebilirler. Baktığınızda kültürlerin birbirlerini tahkim altına alması bizleri ancak karanlık bir geleceğe sürükler. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şey yoktur, dünyada her kültür değerlidir. Her biri azami saygıyı hakeder. Farklı farklı renklerden bahsediyoruz, bir renk diğer bir renkten daha değerlidir veya kıymetlidir diye bir şey söylemek mümkün değildir. Bütün renkler değerlidir, bütün renkler kıymetlidir. Dolayısıyla, eğer saygı zemininde buluşamazsak kültürlerarası, uluslararası ve toplumlararası barış ortamından bahsedemeyiz."

"Etnospor misyonu, dünya genelinde geçerli bir misyondur ve ortaya tekrar çıkarmaya çalıştığımız sporlar aslında modern sporlar arasında yer almayan sporlar, arka plana itilen ama halklar tarafında karşılığı olan, unutulmaya yüz tutmuş sporlar. Burada sadece ülkemiz Türkiye'ye ve birkaç tane kendimize yakın hissettiğimiz spordan bahsetmiyoruz, aslında her bir geleneksel sporu dünyanın neresinde olursa olsun korumaya çalışıyoruz. Geleneksel sporların üzerine olimpik sporlara gösterilen ilginin gölgesinin düştüğünü görüyoruz. Geleneksel sporlarımız içerisinde bir felsefe barındırıyor, bir felsefi derinliği var. Dünyanın her bölgesini ilgilendiriyor. Biz sporu sadece bir oyun, bir rekabet, bir fiziksel aktivite veya bir müsabaka olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda bir karakter oluşturma ve de yüksek bir bilinç oluşturma aracıdır. Amacımız zaten bazı şeyleri yeniden ortaya çıkarmak. Geçmişimize ait pek çok değerden bahsediyoruz. Onlara hak ettikleri değeri, saygıyı tekrar vermemiz gerekiyor. Geleneksel sporlarla daha çok zaman harcamak istiyoruz. Bakanlıklarımız, devlet kuruluşlarımız, sponsorlarımız, belediyelerimiz ve kuruluşlar daha fazla ilgi göstersinler istiyoruz."

"GÜÇLÜ DEVLET OLMAMIZIN YOLU BİRLİK OLMAMIZDAN GEÇİYOR"

"Güçlü bir devlet olmamızın yolu aynı zamanda birlik olmamızdan, beraber olmamızdan geçiyor. Geleneksel sporlarla bu tür etkinliklerin hiçbir siyasi ve ideolojik yönü yok. Dünyanın farklı bölgelerinden ortak bir amaç için biraraya gelen kişiler ve kurum olarak, ortak değerlerimizde birleşmeliyiz. Müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşmalıyız. Dolayısıyla anlaşamadığımız konuları kırılma meselesi yapmayalım, köprüleri atmayalım. Bu alanda halklarımız nezdinde büyük bir açlık, doldurmaya çalıştığımız bir açık var. Halkımız bu sporları seviyor. Tüm insanlığın birlikte vaadedileceği değerler bugün hızla yozlaşmakta. Her şeyin tek düzeleştği ve değerlerimizin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda köklerimize bakmaya, o kökler üzerinden yeniden yeşermeye ihtiyacımız var. Zira her toplumun kendi kimliğiyle filizlendiği, kendi rengiyle yaşadığı bir dünyayı ancak bu şekilde kurabiliriz."

"Antalya'da 2018 yılında ilk forumumuzu gerçekleştirmiştik. İkincisini geçen yıl Kazakistan'da gerçekleştirmiştik. Kazakistan'dan gelen konuğumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün de 3. forum için burada biraraya gelmiş bulunuyoruz. Gelecek yıl bu forumu Bakü Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Bu sebeple Azerbaycan'ın ev sahipliğine şimdiden teşekkür ediyoruz."

"Bugün 49 ülkeden konuklarımız var. Geleneksel sporların popülerleşmesi ve ilerlemesi önündeki engelleri tartışmak üzere burada bulunuyoruz. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmamız bir gereklilik, dünya genelinde bu bilgi alışverişini gerçekleştirmeliyiz. Ancak bu şekilde, bu çabalarımızda yol katedebileceğimizi tespit edebiliriz. Dolayısıyla burada bir istişare, iş birliği, toplu aksiyon platformu gerçekleştirmiş oluyoruz. Geleneksel spor ve oyunlarda orta ve uzun vadede hedeflerimizi gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Tüm bu dileklerle hepinizi 3. Uluslararası Etnospor Forumu'muza hoşgeldiniz diyerek bir kez daha selamlıyorum, değerli katkılarınızı bekliyorum. Bu etkinliğin birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşlik hukukumuzun gelişmesinde katkı sağlamasını diliyorum."