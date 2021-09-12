Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması!
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Fatih Terim'e milli takımdan teklif gelirse sorusuna cevap veren Burak Elmas: "Hocamızla uzun vadeli bir plan yaptık. Böyle bir teklifte asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum."