Video Spor Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması!

Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması!

Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim açıklaması!
12.09.2021 | 17:42

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Fatih Terim'e milli takımdan teklif gelirse sorusuna cevap veren Burak Elmas: "Hocamızla uzun vadeli bir plan yaptık. Böyle bir teklifte asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum."

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