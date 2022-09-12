Video Spor Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video

Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video

12.09.2022 | 22:56

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Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, Özbekistanlı Jalgasbay Berdimuratov’u 7-6 yenerek altın madalya kazandı.

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Sırbistan'ın Belgrad başkenti düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası üçüncü gününde grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya müsabakasında Özbekistanlı Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaştı. Rakibini 7-6 mağlup eden Akbudak, altın madalya kazandı. Bu aynı zamanda turnuvadaki ilk altın madalya oldu.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burhan Akbudak, "Dünkü söylediğim gibi her şey bitmedi. Yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne hocam bana, 'Her gün hayal et' demişti. Onun her gün hayalini kurdum. Günüm bütün çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun. Maça çıkmadan önce rakibimin teknik bir sporcu olduğunu biliyordum. Daha önce da maçım vardı. Şundan emindim. O kadar inanmıştım. Ne kadar geride olursam olayım maç bitmediği sürece o maçı her zaman kafamda kurdum. Çevireceğime inanıyordum ve sonunda da çevirdim" diye konuştu.

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