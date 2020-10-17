Video Spor Canlı yayında açıkladı! "Erol Bulut takımda istemiyor!"

Canlı yayında açıkladı! "Erol Bulut takımda istemiyor!"

Canlı yayında açıkladı!
17.10.2020 | 23:53

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... A Spor'da Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulunan Reha Kapsal, teknik direktör Erol Bulut'un takımda istemediği ismi açıkladı. İşte o isim...

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