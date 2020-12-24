Video Spor Canlı yayında flaş hakem sözleri!

Canlı yayında flaş hakem sözleri!

Canlı yayında flaş hakem sözleri!
24.12.2020 | 10:30

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. A Spor ekranlarında karşılaşmayı yorumlayan Emre Bol, hakem Bahattin Şimşek ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

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