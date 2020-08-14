Video Spor Canlı yayında Sörloth sözleri! duyurdu! "Türkiye'den iki takıma önerdim"

Canlı yayında Sörloth sözleri! duyurdu! "Türkiye'den iki takıma önerdim"

Canlı yayında Sörloth sözleri! duyurdu!
14.08.2020 | 11:18

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Transfer raporu programına katılan menajer Erdinç Şehit, Trabzonspor'un gündemine dair açıklamalar yaptı. Şehit, "Sörloth'u 2018'de Türkiye'den iki takıma önerdim, istenmedi." şeklinde konuştu.

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